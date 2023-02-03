Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir süredir görüşüyordu. Yaklaşık kamuda 2 milyon 500 bin vatandaşımızı yakından ilgilendirecek kanun teklifi meclisten geçip geçmediği vatandaşla tarafından merak ediliyor. Peki, EYT düzenlemesi komisyondan gecti mi? EYT düzelmemesi ne zaman yasalaşacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiren 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalı olanların, prim gün sayısını ve yılını dolduranların emekli olabilmelerinin önünü açan yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmasının ardından komisyondan geçip geçmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, EYT düzenlemesi komisyondan gecti mi? EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT maaşları ne zaman ödenecek? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ KOMİYONDAN GECTİ Mİ?

Bir süredir üzerinde konuşulan Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin kısa süre içerisindeResmi Gazetede yayınlanarak yürüklüğe girmesi bekleniliyor.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT de katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir an önce teklifi yasalaştırmak istediklerini söyleyen Erdoğan, "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir" açıklamasında bulundu. Buna göre EYT ilk maaşlar Şubat ve ya Mart ayında hak sahiplerine ödenmesi bekleniliyor.