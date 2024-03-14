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Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Ne olmuştu?

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Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Eylem Tok ve oğlunun ABD'de görüntülenmesi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'ye iade edilip edilmeyecekleri merak konusu oldu. Bu durum, hem Türkiye hem de ABD arasında hukuki ve siyasi bir mesele haline geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkındaki soruşturma devam ediyor. Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi?

EYLEM TOK VE OĞLU TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

Anne-oğulun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci Razi Canikligil X (Twitter) hesabından paylaştı. Canikligil karelere "ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, New York'talar. 57. sokak ve 6. Avenue köşesinde görülen kaçak anne oğul fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti" notunu ekledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılmıştı.

Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Ne olmuştu?

Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi? Ne olmuştu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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