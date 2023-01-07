Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi! Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Evrim Alasya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Evrim Alasya hakkında merak edilenler. Evrim Alasya hayatı ve biyografisi. Evrim Alasya kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Evrim Alasya merak konusu oldu. İşte Evrim Alasya hakkında merak edilen Evrim Alasya kimdir, Evrim Alasya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ağustos 1979

(43 yaşında)

İzmir, Türkiye