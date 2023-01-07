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Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi! Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?

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Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi! Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Evrim Alasya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Evrim Alasya hakkında merak edilenler. Evrim Alasya hayatı ve biyografisi. Evrim Alasya kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Evrim Alasya merak konusu oldu. İşte Evrim Alasya hakkında merak edilen Evrim Alasya kimdir, Evrim Alasya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ağustos 1979

(43 yaşında)

İzmir, Türkiye

Evrim Alasya, Türk oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan'ın Gecesi

İki Bekar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Evrim Alasya Gündem Haberler

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