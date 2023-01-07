Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya hayatı ve biyografisi! Evrim Alasya kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Evrim Alasya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Evrim Alasya hakkında merak edilenler. Evrim Alasya hayatı ve biyografisi. Evrim Alasya kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Evrim Alasya merak konusu oldu. İşte Evrim Alasya hakkında merak edilen Evrim Alasya kimdir, Evrim Alasya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Doğum tarihi: 2 Ağustos 1979
(43 yaşında)
İzmir, Türkiye
Evrim Alasya, Türk oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar