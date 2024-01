Evlilik yıldönümü sözleri ve mesajları | Evlilik teklifi sözleri, evlilik sözleri nelerdir? Evlilik ile ilgili sözler, kısa ve uzun evlilik sözleri!

Evlilik yıldönümü sözleri merak edilen sözler arasında yer alıyor. Evlilik yıldönümü mesajları, kısa ve uzun evlilik mesajları, evlenme teklifi mesajları, en güzel evlenme teklifi sözleri nelerdir? Evlilik teklifi nasıl yapılır? En iyi evlilik teklifi sözleri nedir? Evlilik yıldönümü ile ilgili güzel sözler nelerdir? Haberimizden erişebilirsiniz.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ SÖZLERİ

- Seni seviyorum. Beni ben yapan senin varlığın canım!

- Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler...

- Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın.

- Mutluluğumuzun bir ömür boyu sürmesi dileğimle güzel karıcığım.

- Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

- Seni seviyorum. Bir elmanın iki yarısı gibi yaşam boyu birbirimizi hep tamamlamamız dileğiyle.

- Mutluluklar aşkım. Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır. Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun!

- Beni ben yapan senin varlığın canım. Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler.

- Sevdan üflendi bir kere vakit aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; gönlüm gönlüne emanet. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım...

- Sevgi, rüzgârla savrulan tohumların düştüğü yerde açan bir çiçektir. Seni çok seviyorum ve evliliğimizin. Yılında yıldönümümüzü kutlarım.

- Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor Bir tanem. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.

- Sen benim her başarımda ve başarısızlığımda yanımda oldun. Her düştüğümde, bana kalkmayı öğrettin. Her başarımda beni ilk alkışlayan ve destekleyen sendin. Her koşulda yanımda dimdik duran kadın/adam, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun!

- Bu kutlu anlarında yaşamamın solumayı bile unutuyorum; sanki ölümsüzlüğü tutuyorum! Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle.

- Her geçen yıl sana olan aşkım daha da artıyor. Yıl dönümünüz kutlu olsun karıcığım/kocacığım!

- Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI

- Seni her geçen gün daha da çok seviyorum. Bir yılı geride bıraktık. Bir ömür ellerini hiç bırakmayacağım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

- Bu dünyada en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir ve ben bu dünyanın en mutlu kişisiyim. İyi ki varsın nice yıllarımız olsun sevgilim…

- Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

- Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler Seni seviyorum.

- Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır. Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun! Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardımızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem.

- "Seninle evlendiğim gün, hala benim ömrümde geçirdiğim en mutlu gün! Çünkü hala sana aynı aşkla aynı tutkuyla bağlıyım. Hala senden ayrı anlamsızım… Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım."

- Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

EVLİLİK TEKLİFİ SÖZLERİ

- Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın.

- İkimizin kuracağı bir hayatın altına imzanı atar mısın?

- "Her yer buz tuttuğu halde bir alev görürsen bil ki o benim yalnız senin için kalbimdir. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, iyi ki varsın."

- Hayat boyu bu filmin başrolünde benimle oynar mısın?

- Kendi çapımda işlem hacmi yaratarak mobilyacının, emlakçının, kuyumcunun, fotoğrafçının, gelinlikçinin ekonomik çarkın içinde varlığını devam ettirmesine yardımcı olmama ortak olur musun?

- Her günü, her saati, her saniyeyi seninle beraber geçirmek istiyorum!

- Birlikte yaşamak değil, beraber yaşlanmak istiyorum!

- Bir bütün oluşturduğunuz bugün birleşen elleriniz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın ve her zaman sevgi dolu baksın gözleriniz birbirine... Zaman çok kısa, yaşam boyu birlikteliğe adım attığınız şu andan itibaren birbirinizin kalbini kırmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Bir hayatı tüm güzellikleriyle paylaşmanız dileğimle… Mutluluklar!

- Sonsuza dek seni hiç yalnız bırakmamama izin verir misin?

- "Dünyaya bir kere daha gelsem yine yerim senin yanın olurdu, yine gönlüm seninle dolup taşar yine sevinçlerimin adı senin adın olurdu. Yıllar geçmesine rağmen seni hala aynı aşkla, seni her gün daha fazla seviyorum."

- Ben tek maaşla geçinemiyorum evimin ikinci maaşı olur musun?

- Artık teslimat adresiyle fatura adresi aynı olsun istiyorum!

- Topluma ayak uydurup dışlanmamak adına, hukuki bir dizi işlemin ardından, medeni kanun hükümlerince seninle aynı evi paylaşmak istiyorum!

- Son nefesime kadar gözlerinin içinde gülmeme izin verir misin?

- Salonda uyuyakaldığımda kalk yerine yat diyenim olur musun?

- Benimle evlen yoksa ben seninle evlenirim!

EVLİLİK SÖZLERİ

- Her gününüz birbirinizi daha çok severek ve birbirinize daha çok bağlanarak geçsin. Hayat boyu mutlu ve huzurlu yaşayın! Yuvanızdan sevgi eksik olmasın.

- Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

- Sevgimden, güvenimden ve aşkımdan her zaman emin ol. Yıllar geçse de bu duygularım asla değişmeyecek. Nice mutlu yıl dönümlerine aşkım!

- Aşk dolu bir evlilik yaptık ve aşkımız her geçen gün daha da büyüyor. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!

- Unutmayın ki paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, evlilik gibi bir noktayla ebedileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını dilerim. Mutlu bir yaşam dileğiyle.

- "Seninle yaşadığım her andan öyle keyif alıyorum ki, bazen gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu ayırt edemiyorum. Ben sana ömrümü adamaya, senin için her şeyi yapmaya hazırım… Senin bir gülüşün beni hiç olmadığım kadar güçlü, gözlerindeki en ufak hüzün beni hiç olmadığım kadar dertli yapar… Yıldönümümüz kutlu olsun her şeyim."

- İyi günde ve kötü günde her zaman yanımda olman beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Ruh eşim, yıl dönümümüz kutlu olsun!

- Sevdan üflendi bir kere vakit aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; gönlüm gönlüne emanet. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

- Senin yanında olduğum her gün benim için hediye. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim!

EVLİLİK İLE İLGİLİ SÖZLER

- Allah'a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum evliliğimizde nice yıllara.

- Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim. Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Her şeyim sensin bir tanem. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

- Evlilik sadece doğru insanla anlam kazanıyor. Doğru insanı bulduğun için seni tebrik eder, evlilik yıldönümünü kutlarım.

- Gün gelir gidersen basımın tacı, kalbimi yerinden sökmeden gitme, sensizliğin bende var mı ilacı, kalbime bir kurşun sıkmadan gitme. Evliliğimizde nice yıllara bir tanem.

- Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.

- "Bu gözler seni gördüğü andan itibaren kimseyi görmez, bu yürek seninle güldü ya başkasını kabul etmez. İyi ki varsın aşkım."

- Karadutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem ağaç isem dalımsın salkım saçak, petek isem balımsın ağ ulum günahımsın vebalimsin. Nice nice yıllara.

- Sevgi, rüzgârla savrulan tohumların düştüğü yerde açan bir çiçektir. Seni çok seviyorum ve evliliğimizin. Yılında yıldönümümüzü kutlarım.

- Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım. Her günümüzü her an bitmeyecekmişçesine seninle yaşamak istiyorum.