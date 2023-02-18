Başrolünde Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Evim Sensin filminin hikayesi merak konusu oldu. Filmseverler, Evim Sensin filminin hangi filmden uyarlandığı araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin kaç yılında çekildi? Evim Sensin nerede çekildi? Evim Sensin ne zaman vizyona girdi? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Evim Sensin filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Evim Sensin filminin hikayesi araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin hangi filmden uyarlama olduğu araştırmaya başladı. Peki, Evim Sensin hangi filmden uyarlama? Evim Sensin filmi gerçek mi, uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

EVİM SENSİN KONUSU NE?

Eşinden ayrıldıktan sonra baba evine dönen Leyle ile çocukluğu yetimhanede geçen İskender'in aşk hikayesi ele alınmaktadır. Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadır. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürükler.

EVİM SENSİN HANGİ FİLMDEN UYARLAMA?

Evim Sensin filmi 2012 yılı Kasım ayında gösterime girmiştir. Yönetmenliği Özcan Deniz tarafından yapılan Türk sinema filminin senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlanmıştır.