Anadolu'nun sevilen lezzetlerinden biri olan katmer fıstıklı ,kaymaklı, Cevizli olmasının yanında Tuzluda tercih ediliyor. Peki, Evde katmer nasıl yapılır? İşte Çıtır çıtır katmeri evde yapmanız için gereken püf noktaları sizler için derledik. Evde katmer nasıl yapılır? Katmer malzemeleri nedir?

Güneydoğu Anadolu'nun lezzet başkenti Gaziantep'in meşhur lezzetlerinden Katmer tatlı ve tatsız olarak günlük hayatta sık sık tükettiğimiz yöresel lezzetlerin başında geliyor. Haliyle bu durum bayramlarda ,misafirliklerde ev sahiplerinin katmerli misafirlerine sunma isteği ön görüyor. Gerek kolay yapımı gerek eşsiz lezzetiyle sofralımızın vazgeçilmezi konumunda olan katmeri sizde evlerinizde misafirlerinize yapabilirsiniz. Çıtır çıtır katmer yapımında dikkat etmeniz gerekenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KATMER MALZEMELERİ NELERDİR?

Katmer yapımında gerekli malzemeler şu şekildedir;

katmerin İçi için:

2,5 su bardağı süt

60 gram irmik

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı toz Antep fıstığı (boz fıstık)

Katmer hamuru için:

500 gram un

250 ml. ılık su

1 çay kaşığı tuz

Katmerleri pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Servisi için:

3 top sade dondurma

EVDE KATMER NASIL YAPILIR?

İlk olarak elediğiniz unun içerisine tuz ve yavaş yavaş su ekleyin.

Hamur toparlanana kadar yoğurma işlemine devam edin.

3 eşit parçaya bölünen hamur toplarının orta kısımlarına Ayçiçek yağı dökün ve 12 saat bekletin.

Tatlının içi için sütü tencerede kaynamaya alın ve irmik ekleyerek lapa bir kıvam elde edene kadar pişirin. Bu karışımın soğuması önemli. Hamur bezelerini merdane yardımı ile açın.

Baklava yufkası inceliğinde açılan katmerlerin kenarlarında dört bir yandan dikdörtgen olacak şekilde katlayın. Hamurun iç kısımlarına toz şeker ve hazırlanan lapa karışımı ekleyin.

Son olarak bol fıstık ya da tercih ettiğiniz fındık, ceviz gibi yemişleri ilave edin. Hamuru kare şeklini alacak şekilde karşılıklı kenarlarından tutarak kapatın.

Tereyağı ile yağlanan fırın tepsisine yerleştirilen katmerleri 180 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişirin.Yanında dondurma ya da kaymak ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

KATMER YAPIMINDA PÜF NOKTALAR NELERDİR?

Kare şeklinde hazırladığınız her bir katmeri, tereyağıyla yağlanmış tepsilerde ve önceden ısıtılmış fırında ayrı ayrı 8-10 dakika kadar pişirin. Hamur bezelerini ayçiçek yağı içerisinde mutlaka bekletin.