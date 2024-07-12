Eti Krom olayı ne? Eti Krom işçi eylemi nedir? Ali Rıza Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Elazığ'daki Eti Krom işletmesinde işçilerle toplanan Ali Rıza Yıldırım, işçileri azarladı ve Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı hedef gösterdi. Ali Rıza Yıldırım neden Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı neden hedef gösterdiği, Eti Krom olayının ne olduğu, holding sahibi Ali Rıza Yıldırım'ın kim olduğu hakkında detaylar haberimizin devamında…

ETİ KROM İŞÇİ EYLEMİ NEDİR?

Elazığ'ın Alacakaya beldesinde Yıldırımlar Holding'e bağlı Eti Krom'un işçilerinin taleplerini dinlemek üzere gelen Ali Rıza Yıldırım, "İş sizin işiniz." diyen işçiye, şu şekilde cevap verdi; "Yarın herkesi kapının önüne koyarım. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarında kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim."

ALACAKAYA BELEDİYE BAŞKANI ZAFER ALTINIŞIK'I HEDEF GÖSTERDİ

Yıldırımlar Holding'e bağlı Eti Krom'un sahibi Ali Rıza Yıldırım, sosyal medyada gündem olan konuşmasında Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık'ı hedef gösterdi. Yıldırım, "Eti Krom ailesi 1463 kişi. Şu anda azınlık. İş hakkı fes. Bu kadar basit. Bunların hepsinin yerine adam alabiliriz. Çünkü çoğunluk devam ediyor. Bunlar devam etmeyenler, örgütlenme olmuş. Örgütünde başı belediye başkanı. Bu şirketin başkanı kim? Belediye başkanı neden benim sahama girip, size hocalık ve imamlık yapıyor. Bana tarih anlatma. Sen yoktun ben burayı devletten sıfır aldım. Yarın da herkesi kapının önüne koyarım. Burası kapanır." ifadelerini kullandı.

ALİ RIZA YILDIRIM KİMDİR?

Ali Rıza Yıldırım, Yıldırım Şirketler Grubu'nun sanayi ve ticaret faaliyetlerini şekillendiren öncü girişimcisi olarak bilinir. 1970 yılında iş dünyasına adım atan Ali Rıza Yıldırım, Yıldırım Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ali Rıza Yıldırım, 29 Mayıs 1957'de Sivas'ta doğmuş ve iş hayatına erken yaşlarda babası Garip Yıldırım'ın Samsun'da kurduğu "Garip Yıldırım ve Oğulları" firmasında başlamıştır. Kariyerinin başlangıcında satış ve pazarlama alanında çalışmış olan Yıldırım, ailenin en büyük oğlu olarak girişimcilik ruhuyla firma faaliyetlerinin genişlemesine ve çeşitlenmesine liderlik etmiştir.

Ali Rıza Yıldırım'ın sahibi olduğu Yıldırımlar Holding, metal ve madencilik, limanlar ve terminaller, gübreler ve kimyasallar, enerji gücü, nakliye ve lojistik, enerji emtiaları, uluslararası ticaret, finansal yatırımlar ve Beykoz Kundura alanlarında çeşitli şirketlerle faaliyet göstermektedir.