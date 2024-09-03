Ethereum kurucusu, X platformu için dikkat çekici öneride bulundu

Blockchain teknolojisinin öncü isimlerinden Vitalik Buterin, Kore Blockchain Haftası 2024'te yaptığı konuşmada, sosyal medya platformu X'in Community Notes özelliğini geliştirmek için yenilikçi bir yaklaşım sundu. Buterin, yapay zeka ve Blockchain tabanlı tahmin piyasalarının kullanımıyla bilgi doğrulama sürecinin hızlandırılabileceğini ve platformdaki içerik güvenilirliğinin artırılabileceğini savundu. Bu önerinin, dijital platformlarda doğru bilgi akışını sağlamada devrim niteliğinde olabileceğini belirtti.

Sosyal Medyada Yapay Zeka Ve Blockchain Dönemi

Vitalik Buterin, Community Notes'un en büyük sorununun "yeterince hızlı görünmemesi" olduğunu belirtti. İnsanların notlar görünmeden önce yanlış bilgilendirilme riski taşıdığına dikkat çekerek, bu gecikmenin "gereğin fazla" olduğunu vurguladı.

Ethereum kurucusu, tahmin piyasalarının diğer mekanizmaları hızlandırmak için bir yapı taşı olarak düşünülebileceğini öne sürdü. "Mevcut bir mekanizmayı alıp, mümkün olan en iyi işi yapmaya teşvik edilen çok daha hızlı bir şey oluşturuyorsunuz" diye belirtti.

Buterin'in önerdiği sistemde, bir gönderi yapıldığında, bunun bir Community Note gerektirip gerektirmediğini belirlemek için bir soru yöneltilebilir. Kullanıcılar, büyük yapay zeka dil modellerini ve botları kullanarak bu tahmin piyasasında küçük fonlarla bahis yapabilirler.

Buterin, bu yaklaşımın gerçeğe ulaşma sürecini potansiyel olarak hızlandırabileceğini ve katılımcılar için mekanizmayı motive edebileceğini öngörüyor. "Bu mekanizma sonunda notu yerleştirecek ve sonucu doğru tahmin edenleri ödüllendirecek. Burada düşük maliyetli ama hızlı bir vektöre sahip olacaksınız" dedi.

Vitalik Buterin'in önerisi, sosyal medya platformlarında yanlış bilgi yayılımıyla mücadele etmek için yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir bakış açısı ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, gerçek zamanlı doğrulama mekanizmalarının geliştirilmesi açısından önemli bir adım teşkil edebilir.

Kripto ve Blockchain dünyasının önde gelen isimlerinden Buterin'in bu önerisi, teknolojinin sosyal medya ve bilgi doğrulama alanlarında nasıl kullanılabileceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirebilir.