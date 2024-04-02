Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Erzurum'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Erzurum Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart Erzurum Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Erzurum Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %50,42 oy alarak üstünlük sağlayan AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen belediye başkanı seçildi. Peki, Zeydan Karalar kimdir?

ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Erzurum Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Sekmen %50,42 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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ERZURUM'DA YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Adana Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı %50,42 oy alarak Mehmet Sekmen oldu.