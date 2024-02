Erkan Can kimdir? Erkan Can hangi partiden aday?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Erkan Can hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Erkan Can'ın hayatını araştırıyor. Peki, Erkan Can kimdir? Erkan Can kaç yaşında, nereli? Erkan Can hangi partiden? Detaylar haberimizde...

ERKAN CAN KİMDİR?

Erkan Can, 1981 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 1998 yılında optik sektörüne giriş yapmıştır. 2006 yılında kendi işletmesini kurmuştur. 2008 yılında medya grubu kurarak ciddi projelere imza atmıştır. Avrupa Birliği Habitat bünyesinde gençlik çalışmaları üzerinde projeler geliştirip ödül almıştır. Erkan Can, Mercek Gazetesi'ndeki "Esnaf Sorunları" adlı köşesiyle yazarlık yapmıştır. 2014 yılında Demokrat Parti Mudanya Belediye Başkan adayı olarak yerel seçim çalışmalarına katılmıştır. Mudanya'da ikamet eden Erkan Can, Evli ve 3 çocuk babasıdır. Erkan Can, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde DP'den Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı oldu.