Galatasaray'da son günlerde Başkanevekili Erden Timur ile ilgili iddiala gündeme geldi. Erden Timur istifa etti mi, konusu gündem oldu. Peki, Erden Timur istifa mı etti?

Sosyal medyada Erden Timur'un istifa ettiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ve Erden Timur istifa etti mi, konusu gündem oldu. Peki, Erden Timur istifa mı etti? İşte, detaylar…

ERDEN TİMUR İSTİFA ETTİ Mİ?

Gazeteci Levent Tüzemen, A Spor yayınında Dursun Özbek'e Erden Timur konusunu sorduğunu ifade etti.

Tüzemen, "Dursun Özbek'e sordum. Erden Timur'un istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. 'Böyle bir şey yok, bu tamamen Galatasaray'ı yıpratmak üzere yapılmış bir oyun.' dedi."

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 1982 yılında Mersin'de doğmuştur. İlk öğrenimini Toros Koleji'nde yapan Erden Timur, Timur Holding ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım şirketinin Yönetim Kurulu Üyesidir. Lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi'nde yapmıştır. Burada hukuk eğitimi aldıktan sonra kısa bir süre London School of Economics'de ekonomi eğitimi almıştır.

Erden Timur, yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım şirketinde kariyerine başlamıştır. Bugün Timur Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Dik İnvest Gayrimenkul ve Alt Yapı Geliştirme şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi, Logica Lojistik şirketinde Yönetim Kurulu Başkanı, ERMN Yapı İnşaat Turizm şirketinde Ortak Müdür ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev tapmaktadır.

Erden Timur, NEF markasının kurucusudur. Aynı zamanda Foldhome konseptinin de yaratıcısıdır. 2010 yılında, birçok ilkleri gerçekleştirerek yaptığı projeler sayesinde, Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin (MESIAD) verdiği yılın girişimcisi ödülü almıştır.

Timur Holding markası NEF, İstanbul'un merkezi bölgelerinde projeler geliştirmekte ve yeni yaşam alanları yaratmaktadır. Bu çalışmalara başlamadan önce, ülkemizde ve dünyadaki 6 ülkenin büyük metropollerinde, inşaat alanındaki ihtiyaçları analiz etmiştir. Bu analizler sırasında uzman kişi ve kuruluşlarla birlikte çalışılmıştır. Yapılan bu araştırmalar doğrultusunda da tasarım şekli ve yaratıcı çözümler esas alınarak gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getirilmiştir.

Ortaya 7 farklı seri ve 16 patentli keşif ve projeler çıkmıştır. Bu şekilde üretilen NEF'in proje satışları çok kısa bir sürede tamamlanmıştır. Hedef kitle doğru analiz edilerek yapılan ve ülkemizde ilk defa uygulanan 4 adet NEF buluşu, beraberinde satış grafiğindeki yükselmeyi de getirmiştir.

Hep bir adım ileri, sloganı ile yoluna devam eden, farklı sektörlerdeki gösterdiği başarı ve hep daha iyiye ulaşma çabası, Timur Holding'i daha da güçlendirmektedir. İnce düşünce ve tasarıma odaklanarak, standartların dışında, farklı projeler üretmeye çalışmaktadır.

Timur Holding, 1977 yılından beri demir çelik, akaryakıt ve arazi geliştirme sektörlerinde faaliyet göstermiştir. Enerji, lojistik, inşaat, teknoloji ve turizm sektörlerinde çalışmalar yapmaktadır. Bugüne kadar toplam 200 bin metrekareden fazla inşaat projesini hayata geçirmiştir. İlk sırada arazi geliştirme sektörü olmak üzere, faaliyet gösterdiği bütün sektörler dahil 350 milyon dolara yakın proje üretmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.