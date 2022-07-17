Erden Kıral kimdir? Erden Kıral kaç yaşındaydı, neden öldü? Erden Kıral hayatı ve biyografisi ne?

Tedavi sürecinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Kıral, beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kıral'ın cenazesinin yarın İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. Peki, Türk yönetmen ve sinemacı olan Erden Kıral kimdir? Erden Kıral kaç yaşındaydı, neden öldü? Erden Kıral hayatı ve biyografisi nedir? Erden Kıral filmleri neler? İşte detaylar haberimizde..

ERDEN KIRAL KİMDİR?

Erden Kıral (d.10 Nisan 1942, Gölcük - ö.17 Temmuz 2022, Antalya), Türk yönetmen ve sinemacı.

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğludur. 1968'de yazar Tezer Özlü ile evlenmiştir ve 1973'te bu evlilikten Deniz adını verdikleri bir kızları olmuştur. Çift, 1981 yılında ayrılmıştır. Geçirdiği beyin kanaması nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2022'de öldü.

KARİYERİ

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunudur. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı. 1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesidir. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi. İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.

FİLMLERİ

Kumcu Ali Yaşar (1968)

Kanal (1978)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)

Ayna (1984)

Dilan (1987)

Av Zamanı (1988)

Mavi Sürgün (1993)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)

Ay Hikâyeleri (1996)

Avcı (film, 1997)

Baba (2000)

Baba Evi (2001)

Babam ve Biz (2002)

Canım Kocacığım (2002)

Yolda (2005)

Vicdan (2008)

Haliç (2010)

Kuş (Yük) (2012)

Gece (2014)

ÖDÜLLERİ

19. Altın Koza Film Festivali Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü (Yük)