Engin Alkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı diziler ve filmler neler? Oyuncu Engin Alkan'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Engin Alkan geliyor. Peki, Engin Alkan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor? Engin Alkan evli mi, çocuğu var mı? Engin Alkan dizileri ve filmleri neler? Engin Alkan'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Engin Alkan, Türk oyuncudur. Peki, Engin Alkankimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Engin Alkan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
ENGİN ALKAN KİMDİR?
Engin Alkan (d. 27 Temmuz 1965, Samatya, Fatih), Türk oyuncudur. İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu ve rejisördür.
1984–1989 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi gördü. 1996 yılından başlayarak çeşitli oyunculuk okullarında eğitmenlik ve tiyatro bölüm başkanlıklarını sürdürdü. 1985 yılında mensubu olduğu İBB Şehir Tiyatrolarında hâlen oyunculuk ve rejisörlük çalışmalarına devam etmektedir. Şirinler çizgi filminde Şirin Baba'yı, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Samwise Gamgee'yi, Shrek animasyon serisinde Çizmeli Kedi'yi ve League of Legends oyununda Braum adlı şampiyonu seslendirmiştir.
Filmografi
Sinema
- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Andaç Haznedaroğlu
- Kaç Para Kaç: Reha Erdem
- Çamur: Derviş Zaim
- Bu Son Olsun: Orçun Benli
- Güz Sancısı: Tomris Giritlioğlu
- Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı: Pintel (Seslendirme)
- Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu: Pintel (Seslendirme)
Dizi
- Aşağı Yukarı Yemişlililer
- Deli Saraylı
- Ayda
- Erkekler Ağlamaz
- Çeşmi Bülbül
- Tarçın Konuştu
- Sana Bayılıyorum
- Kısa Devre
- Yarım Elma
- Yedi Numara - Vahit - 2000-2003
- Uğurlugiller
- Küçük Mutluluklar
- Baba Bana Reyting Al
- Yonca
- Ters Köşe
- Ruhumun Aynası
- Mert ile Gert
- Kardeş Çocukları (2019)
- İkimizin Sırrı (2021)
- İlk ve Son
- Camdaki Kız (2022-)