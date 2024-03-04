ENFLASYON ARTTI MI, YILLIK BAZDA YÜZDE KAÇ OLDU? TÜİK Şubat ayı enflasyon kararı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son dakika açıklamasına göre, Şubat ayı enflasyon oranı belirlendi. Enflasyon arttı mı ve enflasyon yıllık bazda yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK Şubat ayı enflasyon kararı! Enflasyon arttı mı, yıllık bazda yüzde kaç oldu?

ENFLASYON ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,53 artarken, yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre fiyatı en az artan ürünler giyim ve ayakkabı olurken en çok artış ise lokanta ve otellerde görüldü.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON KARARI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 olarak gerçekleşti.