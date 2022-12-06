Ünlü doktor Ender Saraç'ın eşi merak edilenler arasında yer alıyor. İsmini başarıları ile tanıtan ünlü doktorun özel hayatı araştırılırken bir yandan da güzel eşi merak ediliyor. Arama motorlarında Ender Saraç eşi kim? Ender Saraç eşi Benan Saraç kimdir? Benan Saraç kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Benan Saraç kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Doktor Ender Saraç'ın eşi olan isim Benan Saraç'ın hayatı hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler.

BENAN SARAÇ KİMDİR?

1980 yılında doğmuştur. Uluslararası işletme eğitimi alan Benan Saraç, Amerika'da ithalat ihracat şirketinde görev aldı. Türkiye'de ise aile şirketleri olan Hava taşımacılığı firmalarında görev aldı. Bilgisayar Sistem Mühendisliği eğitimi alan Saraç, Ender Saraç ile Amerika'ya döneceği zaman tanıştı ve Türkiye'de kalmaya karar vererek sağlık sektörüne atıldı. İstanbul'da Homeopati Derneği'nin kuruculuğunu yaptı. Alternatif tıp olan Su-Jok eğitimini ve Reiki eğitimi aldı. Bir oğlu ve bir kızı vardır.