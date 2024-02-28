Emrah Özdemir kimdir? AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Niğde Belediye Başkan adayı ise Emrah Özdemir oldu. Vatandaşlar, Emrah Özdemir'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Emrah Özdemir kimdir? AK Parti Niğde Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli?

EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?