Emrah Özdemir kimdir? AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli?
Emrah Özdemir kimdir? AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli? Emrah Özdemir, AK Parti'nin Niğde Belediye Başkan adayı olarak tanınmaktadır. Ancak hakkında bilinenler sınırlıdır. Emrah Özdemir'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler halk tarafından merak edilmektedir.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Niğde Belediye Başkan adayı ise Emrah Özdemir oldu. Vatandaşlar, Emrah Özdemir'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Emrah Özdemir kimdir? AK Parti Niğde Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir kaç yaşında, nereli?
EMRAH ÖZDEMİR KİMDİR?
- Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da tamamladı.
- 2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı.
- İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.
- Özdemir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı olmuştur.
- İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.