İBB ve AB işbirliği ile hayata geçirilen "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" kapsamında megakentte yeni adımlar atılıyor. Peki, Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor?

Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor?

İBB'nin, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirdiği İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) ikinci aşamasına geçiliyor. Sürdürülebilir, eşitlikçi, ekonomik ve çevre dostu bir dizi pilot proje önümüzdeki dönemde tek tek uygulamaya konulacak. Peki, Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor?

EMİNÖNÜ'NE GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

İstanbul'da hem trafik yoğunluğunu azaltmak hem de çevre sağlığını desteklemek için Tarihi Yarımada, Kadıköy ve Beyoğlu'na özel araçlarla giriş ücretli olacak. Uygulama ilk olarak pilot bölge seçilen Tarihi Yarımada'da başlayacak. SKUP İstanbul, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, karbon salınımını ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları, "otobüs öncelikli şerit" uygulamalarını kapsıyor. 30 ay süreli projenin bütçesi yaklaşık 5.55 milyon euro. Bütçenin yüzde 85'i AB Komisyonu, yüzde 15'i İBB tarafından karşılanacak.

Söz konusu proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şöyle:

Kent içi ulaşımda enerji verimliğini artırmak, ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kentsel hava kalitesini artırmak üzere Tarihi Yarımada, Kadıköy, Beyoğlu gibi merkezi alanlarda otomobil kullanımını caydırıcı önlemler geliştirilecek. Özel otomobiller belirli bölgelere ücretli olarak girebilecek.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi de planlanıyor.

Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar yapılacak, kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar yürütülecek.

Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenecek.Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlar oluşturulacak.

Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan "otobüs öncelikli şeritler" ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan "Sağlıklı Sokaklar" oluşturmak üzere fizibilite çalışmaları yapılacak.

Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulacak.