Üye Girişi
Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, değişiklikler neler? Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sisteminde yeni reform paketi gündemden düşmüyor. Emeklilerin ve emekli olacakların merakla araştırdığı bu konu hakkında sürekli olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki emeklilik sisteminde reform paketi ne zaman uygulanacak?

Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilik sisteminde kalıcı değişikliklerin hayata geçirilmesini öngören reform paketi 2024 yılı bitmeden devreye alınacak. Emekli olacaklar ve emekliler reform paketinde neler olduğunu, nasıl iyileştirmeler yapıldığını araştırıyor. İşte 2025 emeklilik sistemi hakkında merak edilenler…

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Emeklilik sisteminde kalıcı değişikliklerin hayata geçirilmesini öngören reform paketi 2024 yılı bitmeden devreye alınacak. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni sigorta başlangıcı yapılanların makul bir yaşa kadar çalışması zorunlu olacak. Bu sigortalılar, tamamlayıcı emeklilik sisteminde yapılacak değişiklikle daha rahat bir emekli hayatı yaşayacak. Emekli aylıkları da sigorta prim günü esasına dayalı olduğu için en düşük emekli aylığı ve kök aylık gibi kavramları yaşamadan emeklilik hayatı sürecekler. Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sistemi ve tamamlayıcı emeklilik modeli yasama yılı tamamlanmadan Meclis gündemine gelecek. Paketle, yeni sigorta başlangıcı yapılan çalışanların ileriye dönük hakları belirlenecek. Aynı zamanda mevcut emeklilerin sorunlarına da yönelik çözüm önerileri getirilecek.

Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Prim ödeme şekli değişiyor
Yeni sistemde sigorta prim günü ve prim ödeme şekilleri değişecek. Yeni sistemin devreye alınmasıyla kadınlarda 60, erkeklerde 65 yaşta emekli olma zorunlu hale getirilecek. Yalnız bu zorunluluk yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigorta başlangıcı yapılanları kapsayacak. Yani çoğunluğu 2000 ve sonrasında dünyaya gelenler, bu emeklilik sistemine tabi olacak. Emeklilik sistemindeki bir diğer değişiklikse herkesin ödediği prim gün sayısına göre maaş alması olacak. Prim gün sayısı esasının uygulanmasına bağlı olarak, yeni dönemde emekli olan sigortalıların hayatından kök emekli aylığı ve taban emekli aylığı gibi kavramları da ortadan kalkacak.

Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

Kıdem tazminatı veya maaş imkanı

Mevcut çalışanlar içinse tamamlayıcı emeklilik sistemi genişletilecek. Otomatik Katılım Sistemi yeniden gözden geçirilecek. Bu sistem, işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek. Tamamlayıcı emeklilik; 2017 yılından bu yana uygulanan ve işverenlerin, çalışanlarını, zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil ettiği Otomatik Katılım Sistemi üzerine kurgulanacak. Tamamlayıcı emeklilik başladığında Otomatik Katılım Sistemi artık olmayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemini emeklilik şirketleri yürütecek. Çalışan emekliliği geldiğinde sosyal güvenlik kapsamında işvereninden kıdem tazminatını, devletten de emekli maaşını alacak. Ayrıca bir de tamamlayıcı emeklilik sisteminden emekli olup, birikimlerini elde etme veya maaş hakkı kazanacak.

Emeklilik sistemi değişiyor mu 2025? Emeklilik sistemi yeni reform paketinde neler var, ne zaman yürürlüğe girecek?

Çalışandan kesinti yapılabilir

Çalışan emeklilerden genel sağlık sigortası priminin kesilmesi de yeni sistemde öngörülen modellerden biri. Bu modele göre de hali hazırda çalışan 2 milyondan fazla emekliden sigorta primi kesilecek. Emekli aylıklarını almaya devam eden bu emeklilerden yüzde 12,5 oranında maaş kesintisi yapılması da gündemde. Çalışan emeklilerin 1 milyon 797 bin 390'ını erkek, 225 bin 621'ini kadın çalışanlar oluşturuyor.

Geçinemeyene sosyal yardım

En düşük emekli aylığı belli bir limite getirilecek. Artık en düşük emekli maaşına Hazine destek vermeyecek. Hane bazlı emekli maaşlarına destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geçinemeyen ve emekli maaşı düşük olan dar gelirlilere yol-yakıtgıda ulaşım gibi destekler sağlanacak. Kira yardımı nakit olarak verilecek. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı reform paketinin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor. Kademeli bir geçiş süreci de öngörülüyor.
Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Politika Ekonomi Finans Yaşam

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!

Para çekmek için artık bu belge zorunlu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.