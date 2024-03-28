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Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı!

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Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti. 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon alabilmek için başvurular devam ediyor. İşlemleri tamamlanan emeklilere ödemeler bugün yapılmaya başlanacak. Peki, Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı!

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı!

PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Dul yetim aylığı alan hak sahiplerine de en az 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Banka promosyon düzenlemesinde yaklaşık 16 milyon kişi kapsamda bulunuyor.

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU EKRANI!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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