En yüksek promosyon ve en düşük promosyon ödemesi ne kadar olacağı merak edilirken emeklilere promosyon ödemesi ne kadar olacağı gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kayseri mitinginde emekliler için sevindirici bir haberi paylaştı. Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kayseri mitinginde emekliler için sevindirici bir haberi paylaştı. Kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını duyuran Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ

Caddeleriyle, meydanlarıyla, tarihi ve kültürel mekanlarıyla üretimi ve istihdamı destekleyecek altyapılarıyla, deprem şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak şekilde ihya ediyoruz. Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum."