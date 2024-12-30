EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Emekli zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli zam oranları!

Emekli maaş zamlarıyla ilgili haberler, milyonlarca emekli için büyük bir merak konusu oluyor. "Emekli zam oranları ne zaman açıklanacak?" ve "2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?" gibi sorular, emeklilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 2025 yılı emekli zam oranları için gözler, enflasyon verileri ve hükümetin yapacağı açıklamalara çevrildi. "2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı için öncelikle 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. Peki, Emekli zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Cuma günü saat 10:00'da açıklayacak.

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, doğrudan son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur maaş artışı enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile belirleniyor. Ocak 2025'te, 16 milyon emeklinin maaşı, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile artacak. Bu veri sonrası 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan SSK, BAĞ-KUR emekli kök maaş zammı olacak. 3 Ocak 2025'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. SSK, BAĞ-KUR emekli kök maaş zammı belli olacak. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.

OCAK 2025 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU

Ocak 2025 için belirlenen SSK, BAĞ-KUR emekli ve memur zam oranları şu şekilde;

SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 16,47

Memur enflasyon farkı yüzde 5,88

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,23