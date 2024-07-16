Elias Jelert kimdir? Elias Jelert nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?

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ELİAS JELERT KİMDİR?

Danimarkalı Elias Jelert Kristensen, 12 Haziran 2003'te doğmuştur. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Jelert, şu anda Kopenhag takımının forması giymektedir.

ELİAS JELERT KRISTENSEN KARİYERİ

Futbol kariyerine 2008 yılında Virum-Sorgenfri Boldklub'un gençlik akademisinde başlayan Elias Jelert, 2014 yılında Kopenhag'ın akademisine geçti. Hızlı bir yükseliş gösteren Jelert, 11 Ağustos 2021'de kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. İlk profesyonel maçına 17 Ekim 2021'de SønderjyskE karşısında çıkan oyuncu, 1-1'lik Danimarka Superliga beraberliğinde sahada yer aldı.