Elektrik faturasında devlet desteği kimlere, hangi abonelere veriliyor? Elektrik faturasında devlet desteği ne kadar, nasıl alınır?

Elektrik faturasında devlet desteği, 2025 yılında milyonlarca abonenin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Artan enerji maliyetleri ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte, hükümet tarafından uygulanan yeni destek sistemi sayesinde elektrik faturalarında önemli bir rahatlama sağlanacak. Peki, elektrik faturasında devlet desteği ne kadar, nasıl alınır, kimlere veriliyor ve hangi aboneler bu haktan yararlanabilecek? 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin tüm ayrıntılarını sizler için derledik.

ELEKTRİK FATURASINDA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan son verilere göre, elektrik faturasında devlet desteği oranları 2025 itibarıyla belirli tüketim kademelerine göre uygulanıyor.

Konut aboneleri için düşük ve yüksek kademeli tüketim ayrımı bulunuyor.

Aylık yaklaşık 417 kWh altında tüketim yapan mesken aboneleri için destek oranı ortalama %60 seviyesinde.

Aylık 417 kWh ve üzeri tüketim yapanlar için ise destek oranı yaklaşık %40 olarak hesaplanıyor.

Yeni uygulamayla birlikte faturalarda artık "devlet desteği tutarı" açıkça gösteriliyor. Örneğin, 807 TL tutarındaki bir fatura, 437 TL'lik devlet desteği düşüldükten sonra 370 TL olarak tahsil edilebiliyor.

Türkiye'de konutlarda ortalama aylık elektrik tüketiminin 200 kWh civarında olduğu dikkate alındığında, destek oranlarının ortalamanın üzerindeki tüketimleri kapsadığı görülüyor. Bu da desteklerin, gerçekten ihtiyaç duyan abonelere daha adil biçimde dağıtılmasını amaçlıyor.

ELEKTRİK FATURASINDA DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Elektrik faturasında devlet desteği almak için vatandaşların herhangi bir kuruma başvuru yapması gerekmiyor. Sistem otomatik şekilde çalışıyor ve destek, uygun abonelerin faturalarına doğrudan yansıtılıyor.

Destekten yararlanmak için temel şart, belirlenen tüketim limitinin altında kalmak. Konut abonesi olan ve aylık tüketimi limitin altında seyreden her kullanıcı, desteği otomatik olarak alıyor.

Fatura üzerinde "devlet desteği" ibaresi net bir şekilde yer alıyor ve bu tutar toplam ödenecek bedelden düşülüyor. Böylece hem tüketici destek miktarını görebiliyor hem de şeffaf bir faturalama sağlanıyor.

Yüksek tüketim yapan aboneler, limitin aşılması halinde destek kapsamı dışında kalabiliyor. Bu nedenle, enerji tasarrufu yapan ve tüketimi makul seviyede tutan kullanıcılar daha fazla fayda sağlıyor.

ELEKTRİK FATURASINDA DEVLET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Elektrik faturasında devlet desteği, öncelikli olarak konut aboneleri için geçerli. Amaç, ticari işletmeler yerine hane halkının yükünü hafifletmek ve enerji kullanımında dengeyi sağlamak.

Kimlere veriliyor?

Konut (mesken) statüsünde aboneliği bulunan tüm bireyler, belirlenen tüketim limitinin altında kaldıkları sürece destekten yararlanıyor.

Sosyal yardıma muhtaç aileler, gelir seviyesi düşük vatandaşlar ve hane başına ortalama elektrik tüketimi düşük olan aboneler destekten daha fazla yararlanıyor.

Kimlere verilmiyor?

Aylık 417 kWh ve üzeri elektrik tüketimi yapan konut aboneleri.

Yıllık 4.000 kWh üzeri tüketim gerçekleştiren kullanıcılar.

Ticarethane, sanayi, üretim tesisleri ve yüksek enerji tüketimli işletmeler.

Tarımsal sulama, sanayi üretimi veya ticari faaliyet amacıyla alınmış abonelikler.

Yeni sistemde yüksek tüketim yapan kullanıcıların destek dışı kalması, enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Böylece devlet desteği, enerji tasarrufu yapan vatandaşlara yönlendiriliyor.

ELEKTRİK FATURASINDA DEVLET DESTEĞİ HANGİ ABONELERE VERİLİYOR?

Devlet desteği yalnızca belirli abonelik türlerine uygulanıyor. Bu kapsamda:

Mesken (konut) aboneleri desteğin ana hedef grubunu oluşturuyor.

Aylık ortalama 333 kWh (yıllık 4.000 kWh) altında elektrik tüketen aboneler destek kapsamına giriyor.

Ticarethane ve sanayi aboneleri, yüksek tüketimleri nedeniyle destekten yararlanamıyor. Bu gruplar için yıllık tüketim limiti 15.000 kWh olarak korunuyor.

Yeni düzenleme, destekleri ortalama tüketimin üzerinde harcama yapan abonelerden çok, tasarruflu kullanıcıları ödüllendirecek şekilde tasarlandı. Bu sayede hem elektrik tüketiminde verimlilik artıyor hem de kamu kaynakları daha etkin kullanılabiliyor.

UYGULAMANIN AMACI VE DETAYLAR

Bu uygulamanın temel amacı, devlet desteklerinin daha adil dağıtımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

Türkiye genelinde konutlarda ortalama elektrik tüketimi aylık yaklaşık 200 kWh seviyesinde. Yeni sistemde destek limiti 333 kWh olarak belirlendiği için, bu ortalamanın üzerinde tüketim yapan aboneler destek dışı kalıyor.

Yeni uygulama kapsamında:

Yıllık 4.000 kWh üzeri elektrik tüketimi yapan aboneler destek kapsamı dışında kalacak.

Aylık 333 kWh tüketimin karşılığı güncel tarifeyle yaklaşık 984 TL civarında.

2025 itibarıyla 2,5 milyon abonenin, yani toplam abone sayısının yaklaşık %6'sının yeni düzenlemeden etkileneceği öngörülüyor.

Bu %6'lık yüksek tüketimli kesim, toplam konut elektriği tüketiminin %29'unu gerçekleştiriyor.

Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Destekten AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, cemevleri, Kur'an kursları, ibadethaneler, sağlık nedeniyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, gaziler, tarımsal üretim yapan tüketiciler ve belediyelerin içme suyu abonelikleri muaf tutulacak.

Bu düzenleme, elektrik piyasasında sosyal adaleti güçlendirmeyi, gereksiz enerji tüketimini azaltmayı ve düşük gelirli hanelerin korunmasını amaçlayan yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.