Ege’de dostluk rüzgarı: Yunan-Türk festivali Sakız Adası’nda başlıyor

Ege’nin iki yakasını buluşturan önemli bir organizasyon daha hayata geçiriliyor. Sakız Adası’nda 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Yunan-Türk Spor ve Kültür Festivali, sporun birleştirici gücü ile müziğin evrensel dilini aynı çatı altında buluşturacak.

EGE’NİN İKİ YAKASI SPOR VE MÜZİKTE BULUŞUYOR

Sakız Adası Homeros Kiralık Odalar, Apartlar ve Turistik Konutlar Derneği öncülüğünde düzenlenen festivalde, İzmir ve Sakız ekipleri dostluk maçlarında karşı karşıya gelecek. Chios City Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak basketbol karşılaşmalarında İzmir Bulls ve Mavi Ege Spor ile Sakız’ın VAOL ve IONES takımları sahaya çıkacak. Karşılaşmaların ardından sahne bu kez müziğe bırakılarak etkinlikler kültürel bir şölene dönüşecek.

REBETİKO EZGİLERİYLE KÜLTÜREL KÖPRÜLER KURULACAK

Festival kapsamında Şef Berkan Atılgan yönetimindeki İzmir Rebetiko Korosu sahne alarak Ege’nin ortak kültürünü müzikle yansıtacak. Etkinlik boyunca DJ performansları ve çeşitli sahne gösterileri de katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Organizasyonun ücretsiz olarak düzenleneceği belirtilirken, hem ada halkı hem de Türkiye’den gelecek ziyaretçiler etkinliğe davet edildi.

DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Organizasyonun ev sahibi dernek yetkilileri, festivalin temel amacının iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Spor ve sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken yetkililer, bu tür etkinliklerin kültürel etkileşimi artırarak iki halk arasındaki yakınlaşmaya önemli katkı sunduğunu ifade etti.

SAKIZ ADASI ULUSLARARASI KÜLTÜR MERKEZİ OLMA YOLUNDA

Festivalle birlikte Sakız Adası’nın uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Daha önce düzenlenen organizasyonlarla önemli ödüller kazanan dernek, bu etkinliklerin hem turizme hem de yerel ekonomiye katkı sağladığını belirtiyor. Yetkililer, gelecekte de benzer etkinliklerle Ege’deki kültürel bağları güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Haber: Fulya Omaç