E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne?

E Devlet çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından siteye girişte yaşanan sıkıntının kaynağı araştırılmaktadır. E Devlet neden açılmıyor merak konusu oldu.Peki, E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Işte detaylar...

E DEVLET'E GİREMİYORUM

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir.

E DEVLET'E NEDEN GİREMİYORUM, SEBEBİ NE?

Akşam saatlerinde E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, " Bu siteye ulaşılamıyor " yazısıyla karşılaştılar. Kabine Toplantısı ardından açıklanan emekliye ek zam oranın ardından vatandaşlar e- devlet uygulamasına yöneldi. Yoğunluk nedeniyle uygulamada sorun meydana geldi. Yoğunluğun ardından düzelmesi bekleniyor.