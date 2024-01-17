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E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne?

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Son zamanlarda kullanıcılar tarafından E-Devlet sisteminin çöktüğüne dair sorular gelmeye başladı. Kullanıcılar, E-Devlet sisteminin neden açılmadığını ve neden giriş yapılamadığını merak ediyorlar. Peki, E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne?

E Devlet çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından siteye girişte yaşanan sıkıntının kaynağı araştırılmaktadır. E Devlet neden açılmıyor merak konusu oldu.Peki, E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Işte detaylar...

E DEVLET'E GİREMİYORUM

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir.

E DEVLET'E NEDEN GİREMİYORUM, SEBEBİ NE?

Akşam saatlerinde E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, " Bu siteye ulaşılamıyor " yazısıyla karşılaştılar. Kabine Toplantısı ardından açıklanan emekliye ek zam oranın ardından vatandaşlar e- devlet uygulamasına yöneldi. Yoğunluk nedeniyle uygulamada sorun meydana geldi. Yoğunluğun ardından düzelmesi bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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