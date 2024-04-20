E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024

Son zamanlarda kullanıcılar tarafından E-Devlet sisteminin çöktüğüne dair sorular gelmeye başladı. Kullanıcılar, E-Devlet sisteminin neden açılmadığını ve neden giriş yapılamadığını merak ediyorlar. Peki E Devlet çöktü mü Son dakika! E Devlet neden açılmıyor? E Devlet sorun mu var? İşte detaylar...

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir.

E DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet, vatandaşların devlet hizmetlerine dijital ortamda erişmelerini sağlayan bir platformdur. Ancak, bazı kullanıcılar an itibarıyla sisteme girişte zorluklar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Şuan itibariyle sistemde bir sorun bulunmuyor. E devlet uygulamaları normal şekilde çalışmaktadır