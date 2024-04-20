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E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024

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E Devlet çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından siteye girişte yaşanan sıkıntının kaynağı araştırılmaktadır. E Devlet neden açılmıyor merak konusu oldu. E Devlet çöktü mü Son dakika! E Devlet neden açılmıyor? E Devlet sorun mu var?

Son zamanlarda kullanıcılar tarafından E-Devlet sisteminin çöktüğüne dair sorular gelmeye başladı. Kullanıcılar, E-Devlet sisteminin neden açılmadığını ve neden giriş yapılamadığını merak ediyorlar. Peki E Devlet çöktü mü Son dakika! E Devlet neden açılmıyor? E Devlet sorun mu var? İşte detaylar...

E DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından E Devlet sitesine girişte sıkıntılar yaşandığı bildirilmiştir.

E DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet, vatandaşların devlet hizmetlerine dijital ortamda erişmelerini sağlayan bir platformdur. Ancak, bazı kullanıcılar an itibarıyla sisteme girişte zorluklar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Şuan itibariyle sistemde bir sorun bulunmuyor. E devlet uygulamaları normal şekilde çalışmaktadır

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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