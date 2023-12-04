Bosna Hersek'in kaptanı Edin Dzeko, ülkesinin takımı ile çıktığı 129 maçta attığı 64 golle Bosna Hersek milli takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunmaktadır. Peki, Türkiye'de Dzeko kaç gol attı? Gol krallığı Dzeko gol sayısı kaç oldu?

Edin Dzeko, 17 Mart 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 37 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesi Bosna Hersek'in kulübü Zeljeznicar ile başlayan Dzeko, sonrasında Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter'de forma giymiştir. Peki, Dzeko kaç gol attı? Gol krallığı Dzeko gol sayısı kaç oldu?

DZEKO KAÇ GOL ATTI?

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca toplam 10 kez kupa kazanma başarısı gösterdi. 2008/09 sezonunun Wolfsburg ile Almanya Bundesliga şampiyonu olarak tamamlayan Edin Dzeko, sonrasında transfer olduğu Manchester City ile 2 İngiltere Premier League, 1 İngiltere FA Cup, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. Dzeko, Inter ile ise 2 İtalya Süper Kupası ve 2 İtalya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Ülkesi Bosna Hersek'te 4 kez yılın futbolcusu seçilen Dzeko, geçmişte 3 kez de gol krallığı yaşadı. Oyuncunun gol krallığı yaşadığı turnuvalar ve gol sayıları şu şekilde:

2009/10 - Almanya Bundesliga - Wolfsburg - 22 gol

2016/17 - İtalya Serie A - Roma - 29 gol

2016/17 - UEFA Avrupa Ligi - Roma - 8 gol

Kariyeri boyunca ise 738 maça çıkan Edin Dzeko, 323 gol ve 145 asistlik performans sergiledi.

2023-24 GOL KRALLIĞI

Not : Dzeko bugün attığı golle gol sayısını 11'e yükseltti.