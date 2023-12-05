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Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler?

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Dünya Mühendisler Günü dünya çapında kutlanırken, sevdikleriniz ile Dünya Mühendisler Günü kısa, anlamlı mesajlar merak ediliyor. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri, anlamlı mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü Mesajları!

5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları ve Dünya Mühendisler Günü anlamlı sözler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler olduğu merak ediliyor. Mühendisler Günü, yılın çeşitli tarihlerinde birçok ülkede kutlanmaktadır. Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü Mesajları! Detaylar haberimizdedir…

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ ANLAMLI MESAJLAR

"Mühendisler çoğu zaman bilinmeyen kahramanlardır; eğer gerçekte yıldızlar arasında seyahat etmek istiyorsak, bu, onların arzuları ve hayal gücü sayesinde olacaktır. Çünkü onlar köprü kuruculardır." Dünya Mühendisler Günü Kutlu Olsun"

Yerli ve milli sistemlerimiz kahraman mühendislerimizin eseri! Tüm mühendislerimizin 5 Aralık Mühendisler Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız!

"Çıktıkları bu uzun yolculukta, bilimi kendilerine yol arkadaşı seçmiş bütün mühendislerimizin, Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!"

"Geleceğimizi tasarlamak için azimle ve özenle çalışan tüm mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."

"Yaşamımızı kolaylaştıran tasarımlara imza atan, bu alanda çalışan, emek veren tüm branşlardaki Mühendislerin 5 Aralık Dünya #MühendislerGünü 'nü kutluyorum."

"Düşlemekle başlayan yolculuğun adıdır mühendislik! Düşlerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan, tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun!"

"Ülkemize değer katan, insanlığa fayda sağlayan tüm mühendislerin ve bir mühendis olarak meslektaşlarımın Mühendisler Günü kutlu olsun.

"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar." - M. Kemal Atatürk

"Mühendislerimizin ve Türkiye'nin dört bir köşesindeki mühendis adaylarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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