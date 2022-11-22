Dünya Kupası'nda VAR var mı? 2022 Dünya Kupası'nda VAR sistemi var mı?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda maçlar tartışmalı pozisyonlar ile devam ederken futbolseverler Dünya Kupası'nda VAR var mı? Dünya Kupası'nda VAR sistemi var mı? Merak ediyorlar.

Dünya Kupası'nda VAR var mı? Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda maçlar tartışmalı pozisyonlar ile devam ederken futbolseverler Dünya Kupası'nda VAR var mı? Dünya Kupası'nda VAR sistemi var mı? Merak ediyorlar. İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI'NDA VAR SİSTEMİ VAR MI?

İlk olarak 2018 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan VAR sistemi 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılmaktadır.

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi birçok organizasyonda standart hale gelmiştir.

DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ