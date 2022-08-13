Her yıl düzenli olarak kedi severler tarafından kutlanan Dünya Kediler Günü'nün ne zaman olduğu araştırılıyor. Uluslararası Kedi Günü ve Dünya Kediler Günü ne zaman? Detayları haberimizde…

Tüm dünyada başta kedi severler olmak üzere kutlanan Dünya Kediler Günü'nün ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Dünya Kediler Günü 2022 ne zaman? İşte detaylar…

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kediler Günü, her yıl 8 Ağustos'ta kutlanmaktadır. 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından kurulan Dünya Kediler Günü, kediler için farkındalık yaratma ve onlara yardım etmenin ve korumanın yollarını öğrenme günü olarak amaçlandı.

Bir sonraki Dünya Kediler Günü ise 8 Ağustos 2023'te tekrardan kutlanacaktır.

2020'de Uluslararası Kedi Günü'nün gözetimi, 1958'den beri dünya çapında evcil kedilerin sağlığını ve refahını iyileştirmeye çalışan, kar amacı gütmeyen bir İngiliz kuruluşu olan Uluslararası Kedi Bakımına geçti.