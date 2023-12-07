Dua Lipa'nın telefon numarası nedir ve Dua Lipa neden telefon numarasını paylaştığı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 8 aylık sevgilisi Romain Garvas ile ilişkisini bitiren dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Takipçilerinin kendisine mesaj atmasını isteyen Lipa, telefon numarasını verdi. Dua Lipa'nın telefon numarası nedir? Detaylar haberimizdedir…

DUA LİPA'NIN TELEFON NUMARASI NEDİR?

10 milyon takipçisinin bulunduğu X hesabından telefon numarasını yayınlayan İngiliz şarkıcı "Bana mesaj at" notunu yazdı. Paylaşılan numara kısa sürede binlerce kişinin mesaj ve arama yağmuruna tutuldu. Lipa'yı arayan hayranları o anları da hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan paylaşılan numaranın Dua Lipa'nın kişisel hatta olmadığı ekibi tarafından yönetilen mesaj topluluğu olduğu ileri sürüldü.