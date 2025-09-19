Ekonomik göstergeler, dış ticaret dengesi, faiz politikaları ve küresel piyasalardaki risk iştahı gibi faktörler, döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. Türkiye gibi yüksek ithalat ve dış borç yükü bulunan ekonomilerde Dolar, Euro ve Sterlin gibi majör para birimlerinin TL karşısındaki değer değişimleri, vatandaşın alım gücünü, firmaların maliyetlerini ve genel ekonomik güveni doğrudan etkiliyor. Peki, Dolar bugün ne kadar? 19 Eylül 2025 döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları ne kadar? İşte, canlı döviz kurları...

19 EYLÜL 2025 DOLAR FİYATI - DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Senin verdiğin: Dolar/TL: Alış 41,3825 TL – Satış 41,4103 TL

Bu resmi/saha verileriyle kıyaslandığında senin rakam biraz daha yüksek; fakat piyasada kur farkları, bankalar arası makas ve likidite durumuna bağlı olarak değişebiliyor.

19 EYLÜL 2025 EURO FİYATI - EURO BUGÜN NE KADAR?

Senin verdiğin: Euro/TL: Alış 48,7365 TL – Satış 48,8330 TL

Burada senin rakamların biraz daha düşük seviyede; piyasadaki alış-satış farkları ve banka/kurlara göre değişim olasılığı yüksek.

19 EYLÜL 2025 STERLİN FİYATI - STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Senin verdiğin: "1 İngiliz Sterlini eşittir 56,15 TL"

Resmî alış-satış verilerinde seninkinden biraz daha yüksek; satış fiyatı senin verdiğinden yaklaşık 0,27-0,30 TL yukarıda görünüyor.

19 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Bugün döviz piyasalarında hem yatırımcılar hem de bireysel kullanıcılar açısından önemli bir gün. Dolar, Euro ve Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki seviyeleri, son dönemdeki ekonomik gelişmelerle uyumlu şekilde yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor.

Güncel döviz kurları şu şekilde:

Dolar/TL: Alış 41,3825 TL – Satış 41,4103 TL

Euro/TL: Alış 48,7365 TL – Satış 48,8330 TL

Sterlin/TL: 1 Sterlin = 56,15 TL

Piyasalardaki bu seviyeler, Türkiye ekonomisinin döviz arz-talep dengesiyle doğrudan ilişkili. Özellikle dış ticaret açığı, enerji ithalatı ve yurtiçi döviz talebinin artışı, kurların bu noktaya gelmesinde başrol oynuyor.