Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Doğuş Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Doğuş Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Doğuş Üniversitesi, 1995'te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı'nın çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Endüstriyel Tasarım (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (%25 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli)(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (Burslu)(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim Bilimleri (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İletişim Bilimleri (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Doğuş Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden aldığı güçle geleceği yetiştirmektedir.

1995'te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı'nın başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile açılan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı olmayan bir vakıf üniversitesidir.

Hızlı bir akademik ilerleme ile yükseköğretimde kendine kısa sürede başarılı bir yer edinen Doğuş Üniversitesi; 5 fakültede 35 lisans programı, sağlık bilimleri yüksekokulunda 1 yüksekokul programı, meslek yüksekokulunda 36 ön lisans programı, lisansüstü eğitim enstitüsünde 13 yüksek lisans ve 3 doktora programı ile yükseköğretimin her kademesinde yer almaktadır.

1997' den günümüze seçkin bir akademik kadro ile kaliteli eğitim verme, donanımlı öğrenciler yetiştirme ve bilim dünyasına nitelikli katkı yapmayı öncelik alan Doğuş Üniversitesi, bu hedefinden ayrılmadan ilerlemektedir. Akademik kaliteye verilen önem, Doğuş Üniversitesi hanesine yazılan başarıların sürekli artmasını, farklı kaynaklarca yapılan tarafsız sıralamalarda Doğuş Üniversitesi'nin en iyiler arasında yer almasını sağlamaktadır. En önemli iki örnek olarak; Web Of Science verileri ve URAP raporları, Doğuş Üniversitesi'nin dünyanın en iyi ilk 2 bin üniversitesi arasında yer aldığını, İstanbul'un ise en iyi ilk 3 vakıf üniversitesi (tıp fakültesiz) arasında bulunduğu göstermektedir. Doğuş Üniversitesi'nin sadece Türkiye'de değil yurtdışında akademik kariyerine ya da meslek yaşamına devam eden, alanında kalıcı ve öncü işlere imza atan mezunları ise bu başarıyı taçlandıran sonuçlar olarak görülmektedir.

Öğrencilerinin yüksek donanımlı, entelektüel birikim sahibi, ülkesinde ve dünyada yaşanan gelişmeleri izleyen ve analiz edebilen, sorunlara çözüm üretme pratiği kazanmış, yaşadığı topluma duyarlı, sorumluluk sahibi, etik anlayışı yerleşmiş, özgüveni gelişmiş bireyler olarak mezun olması, Doğuş Üniversitesi'nin en önemli varlığıdır. İnsanlığa hizmet hedefiyle aydınlık bir eğitim yolunda ilerlemekle ve her zaman önce insana yatırım yapmakla gurur duyulmaktadır.

Geleceğin gençlere gençlerin de eğitime emanet olduğunun bilinciyle, Doğuş adına yakışır aydınlık beyinli nesiller yetiştirilmeye devam edilmektedir.