Diyarbakır'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yandan çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. ???????
Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde B.Y'nin kullandığı 16 NJ 417 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 55 AFY 699 plakalı otomobile yandan çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil