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Diyarbakır'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yandan çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.