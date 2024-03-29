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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da söyleşi ve imza gününe katıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda söyleşi ve imza gününe katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonuyla İstanbul Fatih Camii avlusunda düzenlenen 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında, insanların, Kur'an'a ve Peygamber Efendimizin insanlara kazandırdığı bütün değerlere sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Erbaş, "Kur'an sadece Müslümanlar için gönderilen bir kitap değil, bütün insanlık için gönderilen bir kitaptır. Tebliğin, davetin amacı budur. Kur'an, evrensel bir kitaptır ve Peygamber Efendimiz bütün insanlığa gönderilmiştir" dedi.

"Peygamber Efendimiz Kur'an'ın yaşayan hali"

Erbaş, Kur'an'ı anlamanın en önemli yolunun hadislerden istifade etmekten geçtiğine işaret ederek, "Sünneti anlamanın yolu da Kur'an'dan geçmektedir. Hazreti Ayşe validemize; 'Peygamber Efendimizi bize anlatır mısın?' diye sorduklarında; 'Siz Kur'an okumaz mısınız?' diyor. Yani Kur'an'ın yaşayan hali Efendimiz aleyhisselatuvesselam" diye konuştu.

Müslümanların ilim geleneğinde dini ilimler ve din dışı ilimler diye bir tasnifin olmadığını, bütün ilimlerin dini ilimler olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Tefsir, hadis, fıkıh ne kadar dini ilimse müminler için astronomi de matematik de tıp da fizik de öyledir. Bizim o alanlarla da ilgilenmemiz, o alanlarla ilgili kitapları okumamız lazım" şeklinde konuştu.

"Müslümanların ilk İslam ansiklopedisini oryantalistler yazdı"

Erbaş, Müslümanların ilim sahasında düştüğünü ve buradan tekrar ayağa kalması gerektiğine dikkati çekerek, "Kitap, kütüphane, okumak, yazmak, araştırmak alanında düştük, orada dirilmemiz ve kalkmamız lazım. Hem nakli ilimlerde hem akli ilimlerde. Öyle zaman oldu ki nakli ilimleri bile Müslümanlara oryantalistler öğretir oldu, öyle zamanlar yaşadık. Müslümanların ilk İslam ansiklopedisini oryantalistler yazdı. Nasıl güvenirsin onların yazdıklarına? Dolayısıyla düştüğümüz yerden bizim kalkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kitap fuarlarını gençlerin daha çok okuması ve kitaba olan ilgilerinin artması için kurduklarını aktaran Erbaş, 41 yıldır düzenlenen fuarın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının en önemli faaliyetlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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