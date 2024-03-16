Dinç Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Odunpazarı Belediye Başkan adayı Dinç Biçer kaç yaşında, nereli?
Dinç Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Dinç Biçer kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Odunpazarı Belediye Başkan adayı olan Dinç Biçer hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Dinç Biçer'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Dinç Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Odunpazarı Belediye Başkan adayı Dinç Biçer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
DİNÇ BİÇER KİMDİR?
Dinç Biçer, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Odunpazarı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Odunpazarı Belediye Başkan adayı Dinç Biçer esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.