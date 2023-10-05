DİLEK TAŞI Yeni (5. bölüm) CANLI izle! Dilek Taşı dizi hangi kanalda, saat kaçta? Dilek Taşı 5. bölüm full izle!

Dilek Taşı, 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Her perşembe sevenlerini ekrana kilitleyen Dilek Taşı hakkında "DİLEK TAŞI Yeni bölüm CANLI izle! Dilek Taşı dizi hangi kanalda, saat kaçta? Dilek Taşı 5. bölüm full izle!" Soruları gündeme getiriliyor. İşte detaylar…

Senaristliğini Can Sinan'ın, yönetmenliğini ise Altan Dönmez'in üstlendiği Dilek Taşı dizisi için beklenen gün geldi çattı. Dram türünde olan ve birbirinden kaliteli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Dilek Taşı Yeni bölüm CANLI izle! Dilek Taşı dizi hangi kanalda, saat kaçta? Dilek Taşı 5. bölüm full izle!

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Dilek Taşı Her Perşembe 20.00'de Kanal D ekranlarından CANLI olarak izleyebilirsiniz. Dizinin tamamı ve fragmanları full izleme linkli Youtube kanallarından bölüm sonrası paylaşılmaktadır. İşte Dilek Taşı yeni bölüm (5. Bölüm) fragmanı…

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan her bölümü ile soluksuz izlenen dizinin beşinci bölümünde olaylar iyice karışıyor. Geçtiğimiz bölümde Kenan Sevda ile iyice yakınlaşmış, ikili arasında yaşananlara tanık olan Figen ise nişanı atmıştı. Yeni bölüm tanıtımında Figen'in yeniden Kenan "evet" demesi izleyicilerin kafasını karıştırdı. Kenan'ın Sevda ve Figen arasında kalacağı bölümde, Mustafa ve Figen arasında yaşananlarda merak uyandırdı.

Dilek Taşı

DİLEK TAŞI OYUNCULARI

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı'nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosundaElif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM FULL İZLE! (LİNK)