Dilek Ete kimdir? Memleket Partisi İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Dilek Ete kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Konak Belediye Başkan adayı ise Dilek Ete. Dilek Ete kimdir? Dilek Ete nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DİLEK ETE KİMDİR?

Sosyal Güvenlik Müşaviri olan Dilek Ete, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İzmir Konak Belediye Başkan adayıdır.