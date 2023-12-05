Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'nin sınır dışı edilip edilmediği konusu gündemde. Konuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? İşte detaylar....

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Şule, sınır dışı edildi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Özbekistan uyruklu Şule neden gözaltına alındı merak konusu oldu. Arama motorlarında Şule'nin sınır dışı edilme durumu sorgulatılıyor. Peki, Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT YARDIMCISI ŞULE SINIR DIŞI EDİLDİ Mİ?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Özbekistan uyruklu Şule gözaltına alındı. Şule ile birlikte, tutuklandıktan sonra Dilan Polat'ın villasına yerleşen Özbekistan uyruklu akrabası da gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan kontrollerde Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından ikisi de sınır dışı edilecek.

ŞULE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının, cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Eve giden polisler, Shaklo K. (Şule) ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.