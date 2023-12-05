Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının, cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Eve giden polisler, Shaklo K. (Şule) ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Peki, Dilan Polat'ın yardımcısı Şule suçu ne?

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Özbekistan uyruklu Şule gözaltına alındı. Şule ile birlikte, tutuklandıktan sonra Dilan Polat'ın villasına yerleşen Özbekistan uyruklu akrabası da gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan kontrollerde Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından ikisi de sınır dışı edilecek. Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne?

DİLAN POLAT'IN YARDIMCISI ŞULE GÖZALTINA MI ALINDI?

Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın (Şule) ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Şule, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın ceketiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Bir kullanıcı tarafından gizlice videosu çekilen Şule, görüntülerin ardından şikayetçi olmuştu.

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİNE OPERASYON

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.