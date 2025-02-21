Devrim niteliğinde hamle! Kira sorununa neşter vuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Güneyşehir'deki sosyal konut temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 81 ilde 312 bin sosyal konutun hızla inşa edileceğini belirterek, bu projelerin konut ve kira sorununa çözüm sunduğunu ifade etti. Bakan Kurum, depremin ardından başlatılan çalışmalara da değinerek, deprem bölgesinde yüz binlerce yeni yuva kurduklarını ve hiçbir engelin bu gayretleri durduramadığını söyledi.

Bakan Kurum, depremin ilk günlerinden itibaren yapılan çalışmalarla ilgili, gece gündüz demeden devam eden inşaatlarla birlikte, 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

"KİRA SORUNUNA NEŞTER VURUYORUZ"

Bugüne kadar inşa edilen 1 milyon 481 bin sosyal konutla 5 milyon dar gelirli vatandaşa yeni yuva sunduklarını söyleyen Bakan Kurum, "81 ilde 312 bin sosyal konutumuzu da hızla yapıyoruz. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz." dedi.

Emlak Konut'la başlatılan yeni konut kampanyasıyla orta gelirli vatandaşların ev sahibi yapıldığını söyleyen Kurum, sosyal konut kampanyasıyla dar gelirli vatandaşlar için de yuva imkanları sağlandığını söyledi. Kurum, "Güneyşehir'deki Gazi Konut Projemizle üreteceğimiz 1.427 bağımsız bölüm de bu gayretin bir sonucudur. İnşallah bu eserimiz, 12 ay içerisinde tamamlanacak." dedi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Son olarak, muhalefetin deprem bölgesindeki çalışmaları eleştirilerine sert tepki gösteren Bakan Kurum, "Siz, bunların ayakkabılarında hiç şantiye çamuru gördünüz mü? Şantiyeye gidip orada milletin derdiyle dertlendiğini gördünüz mü? Siz şu deprem bölgesinde bunların tek bir eserini, hizmetini gördünüz mü? Şimdi bunlara sorsanız en sosyal demokrat, en emekçi bunlar değil mi? Ama inanın, bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur." diye konuştu.