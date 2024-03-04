DEVA Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Iğdır adayı Taner Gençer kimdir?

DEVA Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Iğdır adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Iğdır Belediye Başkan Adayı Taner Gençer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

DEVA PARTİSİ IĞDIR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Iğdır adayı belli oldu. DEVA Partisi Iğdır Belediye Başkan Adayı Taner Gençer oldu.

TANER GENÇER KİMDİR?

Taner Gençer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Iğdır belediye başkan adayı olmuştur.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.