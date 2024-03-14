DEVA Partisi Güney adayı Adile Abacı kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Güney belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Güney belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Güney adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Güney Belediye Başkan Adayı Adile Abacı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADİLE ABACI KİMDİR?

Adile Abacı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Güney belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÜNEY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Güney adayı belli oldu. DEVA Partisi Güney Belediye Başkan Adayı Adile Abacı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.