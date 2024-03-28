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DEVA Partisi Çelikhan adayı Mahmut Şahin kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Çelikhan belediye başkan adayı kim oldu?

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DEVA Partisi Çelikhan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Adıyaman Çelikhan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mahmut Şahin kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MAHMUT ŞAHİN KİMDİR?

Mahmut Şahin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çelikhan belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇELİKHAN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çelikhan adayı belli oldu. DEVA Partisi Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mahmut Şahin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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