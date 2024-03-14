DEVA Partisi Acıpayam adayı Ömer Yetiş kimdir? 2024 DEVA Partisi Denizli Acıpayam belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Acıpayam belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Denizli Acıpayam adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ömer Yetiş kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ÖMER YETİŞ KİMDİR?

Ömer Yetiş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Acıpayam belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ACIPAYAM ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Acıpayam adayı belli oldu. DEVA Partisi Acıpayam Belediye Başkan Adayı Ömer Yetiş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.