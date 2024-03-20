Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, hangi illerde hissedildi?

AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 08:55'te gerçekleşti. Peki, Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, hangi illerde hissedildi?

DEPREM NEREDE OLDU?

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar alan kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar güne depremle uyandı. Saat 08:55'te meydana gelen sarsıntının şiddeti 4 olarak ölçüldü.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Depremin derinliğinin ise 5.13 km olduğu belirtildi. Bölgeden şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.