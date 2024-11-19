Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş kimdir?

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DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ KİMDİR?

1959 doğumlu olan ATEŞ, TED Ankara Koleji'nde öğrenimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme alanında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1981 yılında İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Müfettişi olarak başlayan ATEŞ, 1986 –1993 yılları arasında Interbank'ın çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra Elmadağ, Şişli, Bakırköy, İzmir ve Merkez Şubeleri'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. Interbank'ın Nakit Yönetimi Sistemini kurmuş ve 1993 yılında Merkezi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1994-1996 yılları arasında Bank Ekspress'te Mali İşler ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve Bank of America'nın danışmanlığında Bank Express'in yeniden yapılandırılması projesini yürütmüştür. Rusya'da GarantiBank Moscow'u kurmuş, 1996 Haziran ayından itibaren bir yıl boyunca burada Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1997 Haziran ayında DenizBank'ta Kurucu Genel Müdür olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.

DenizBank hisseleri Ekim 2004'te halka arz edilmiş, arz miktarının 5.5 katı kadar talep toplanmıştır. Ayrıca Sayın ATEŞ yönetiminde Mayıs 2006'da Zorlu Holding sahipliğindeki DenizBank hisselerinin 3.250 Milyar Dolar bedel ve Türkiye'de en yüksek tutar olan 4,7 çarpan değeriyle Dexia S.A.'ya satış süreci gerçekleştirilmiştir. ATEŞ, 6 yıl sonra Haziran 2012'de Dexia Grubu sahipliğindeki DenizBank hisselerinin %99.85'inin 1.33 çarpan değeri ve 3.6 Milyar Dolar bedel ile Sberbank'a, Temmuz 2019'da ise zorlu piyasa koşullarına rağmen 1 çarpana yakın bedel ile 15,48 Milyar TL'ye Emirates NBD'ye satış sürecini yönetmiştir. Mayıs 2011'de Deniz Emeklilik'in defter değerinin 10 katı bedelle 256 Milyon Euro'ya, 15 yıllık satış anlaşması ile devredilmesi ve 2013 yılında Citi Türkiye Bireysel Bankacılık Bölümü'nün yaklaşık 1.500 çalışanıyla devralınması da Sayın ATEŞ'in yönetiminde gerçekleşmiştir.

DenizBank iştirakleri olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Intertech A.Ş. ve DenizBank AG'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Hakan ATEŞ, 2020 Eylül ayı itibarıyla Emirates NBD Mısır'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'ne layık görülen ATEŞ, iki çocuk babasıdır ve iyi derece İngilizce bilmektedir.