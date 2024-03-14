DEM Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Tuşba adayı Hanım Akkoş kimdir?

Dem Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Tuşba adayı Hanım Akkoş kimdir?

DEM PARTİ VAN TUŞBA ADAYI HANIM AKKOŞ KİMDİR?

Hanım Akkoş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Tuşba Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Tuşba adayı Hanım Akkoş siyasetçidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz