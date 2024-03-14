DEM Parti Van Muradiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van Muradiye adayı Hediye Sayiner kimdir?

Dem Parti Van Muradiye Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Van Muradiye adayı Hediye Sayiner kimdir?

DEM PARTİ VAN MURADİYE ADAYI HEDİYE SAYİNER KİMDİR?

Hediye Sayiner 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Van Muradiye Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Van Muradiye adayı Hediye Sayiner siyasetçidir ve ilkokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz