DEM Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şanlıurfa Birecik Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir?
Dem Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir?
DEM PARTİ ŞANLIURFA BİRECİK ADAYI MEHMET BEGİT KİMDİR?
Mehmet Begit 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit STK başkanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz